Юлия Путинцева победила экс-первую ракетку мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка принесла сборной первую победу в матче за выход в финальную стадию командного чемпионата мира Кубка Билли Джин Кинг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В стартовой матче противостояния Казахстана с Германией, которое проходит в Нур-Султане, Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира, чемпионку трёх турниров Большого шлема Анжелику Кербер.

Первый сет остался за Кербер (3:6), но два следующих выиграла Путинцева (6:3, 6:2) и вывела Казахстан вперед.

Во второй игре дня лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Лаурой Зигемунд.