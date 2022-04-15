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    16:00, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Юлия Путинцева победила экс-первую ракетку мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка принесла сборной первую победу в матче за выход в финальную стадию командного чемпионата мира Кубка Билли Джин Кинг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В стартовой матче противостояния Казахстана с Германией, которое проходит в Нур-Султане, Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира, чемпионку трёх турниров Большого шлема Анжелику Кербер.

    Первый сет остался за Кербер (3:6), но два следующих выиграла Путинцева (6:3, 6:2) и вывела Казахстан вперед.

    Во второй игре дня лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Лаурой Зигемунд.


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