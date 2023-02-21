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    22:05, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева одержала сенсационную победу в Дубае

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    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в первом круге турнира одиночного разряда в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева (46-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Хорватии Петрой Мартич (28-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 6:4, 0:6, 6:2. Встреча продлилась один час и 48 минут.

    Во время игры казахстанка исполнила две подачи навылет и совершила шесть двойных ошибок. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и пять геймов подряд.

    В следующем матче казахстанская спортсменка сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

    Фото: sports.kz


    Теги:
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