Юлия Путинцева одержала сенсационную победу в Дубае

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в первом круге турнира одиночного разряда в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева (46-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Хорватии Петрой Мартич (28-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 6:4, 0:6, 6:2. Встреча продлилась один час и 48 минут.

Во время игры казахстанка исполнила две подачи навылет и совершила шесть двойных ошибок. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и пять геймов подряд.

В следующем матче казахстанская спортсменка сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

Фото: sports.kz