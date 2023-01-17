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Юлия Путинцева одержала победу в первом круге Australian Open-2023

17 Января 2023, 19:26
Юлия Путинцева одержала победу в первом круге Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47 ракетка мира) дебютировала в Открытом чемпионате Австралии-2023 одиночного разряда в Мельбурне и одержала волевую победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Юлия Путинцева встретилась на корте с представительницей Румынии Сораной Кырстя (42 ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 53 минуты.

Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и три гейма подряд.

Этот матч проходил на стадии 1/64 финала австралийского турнира. В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31 ракетка мира).

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Александр Бублик проиграл первый матч турнира испанцу Алехандро Давидович-Фокина.


Фото: ktf.kz


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