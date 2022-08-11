Юлия Путинцева обыграла третью ракетку мира на турнире в Торонто

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Юлия Путинцева нанесла поражение испанке Пауле Бадосе во втором круге теннисного турнира в канадском Торонто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Третья ракетка мира отказалась от продолжения встречи во втором сете при счете 7:5 (1:0 по сетам) в пользу казахстанки. В третьем круге Путинцева сыграет с американкой Элисон Риске.

Покидает это соревнование лидер женской команды Казахстана Елена Рыбакина. Наша теннисистка в трех сетах уступила 11-й ракетке мира американке Кори Гофф - 6:4, 6:7(8:10), 7:6 (7:3)