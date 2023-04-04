РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:57, 04 Апрель 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира

    None
    None
    ЧАРЛЬСТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Юлия Путинцева (47-е место в рейтинге WTA) победила на старте турнира WTA 500 в Чарльстоне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Путинцева одолела украинку Элину Свитолину, которая вернулась после долгого перерыва из-за рождения дочери. Матч закончился в трех сетах — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Во втором раунде Юлия сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (17-е место в рейтинге WTA).

    Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет 780 000 долларов США.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!