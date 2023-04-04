Юлия Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира

ЧАРЛЬСТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Юлия Путинцева (47-е место в рейтинге WTA) победила на старте турнира WTA 500 в Чарльстоне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Путинцева одолела украинку Элину Свитолину, которая вернулась после долгого перерыва из-за рождения дочери. Матч закончился в трех сетах — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Во втором раунде Юлия сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (17-е место в рейтинге WTA).

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет 780 000 долларов США.