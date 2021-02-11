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    10:56, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева обыграла бельгийку Алисон Ван Эйтванк во втором круге Australian Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла бельгийку Алисон Ван Эйтванк во втором круге турнира Australian Open, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

    В Федерации сообщили, что 28-ая ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева, обыграла бельгийку Алисон Ван Эйтванк, занимающую 67-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 1/6, 6/2 во втором круге турнира Australian Open.

    «Наша теннисистка очень уверенно начала первый сет, сделав в 7 гейме брейк, она довела его до победы со счетом 6:4. В начале второй партии Путинцева, немного расслабившись, отдала две свои подачи, чем моментально воспользовалась бельгийка и завершила сет в свою пользу. В третьем игровом отрезке Путинцева заметно прибавила. В результате 6:2 в третьем сете и общая победа казахстанки в матче», - уточнили в ФТК.

    Счет личных встреч между теннисистками стал 4:0 в пользу Юлии Путинцевой.

    Напомним, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в своем стартовом матче на Australian Open победила россиянку Веру Звонарёву, а Александр Бублик одолел словенца Альяжа Бедене.


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