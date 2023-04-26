Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Юлия Путинцева обыграла 55-ю ракетку мира на старте турнира в Испании

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Апреля 2023, 01:00
Юлия Путинцева обыграла 55-ю ракетку мира на старте турнира в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в первом круге турнира WTA Madrid Open одиночного разряда в испанской столице, передает МИ «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева (51-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей США Клэр Лью (55-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась один час и 44 минуты.

Во время игры казахстанка исполнила одну подачу навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла семь очков и три гейма подряд.

Данный матч казахстанской спортсменки прошел на стадии 1/64 финала мадридского турнира. В следующей игре Юлия сыграет с француженкой Каролин Гарсия (5-я ракетка мира), которая является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Франции в парном разряде (2016, 2022).

Фото: sports.kz


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы