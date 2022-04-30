Юлия Путинцева неудачно стартовала в парном разряде турнира в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла первый матч парного разряда грунтового турнира в Мадриде (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана в дуэте с американской спортсменкой Даниэль Роуз Коллинс уступила чешской паре Каролина Мухова — Каролина Плишкова, которая является седьмой ракеткой рейтинга WTA. Встреча продлилась один час и 12 минут, завершившись в двух сетах с общим счетом 4:6, 3:6.

По ходу матча казахстанка и американка не исполнили ни одной подачи навылет и совершили три двойные ошибки. Также Путинцева и Роуз Коллинс выиграли семь очков и два гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира.