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    01:55, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Юлия Путинцева неудачно стартовала в парном разряде турнира в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла первый матч парного разряда грунтового турнира в Мадриде (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана в дуэте с американской спортсменкой Даниэль Роуз Коллинс уступила чешской паре Каролина Мухова — Каролина Плишкова, которая является седьмой ракеткой рейтинга WTA. Встреча продлилась один час и 12 минут, завершившись в двух сетах с общим счетом 4:6, 3:6.

    По ходу матча казахстанка и американка не исполнили ни одной подачи навылет и совершили три двойные ошибки. Также Путинцева и Роуз Коллинс выиграли семь очков и два гейма подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира.


    Теги:
    Спорт Теннис
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