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    22:52, 27 Май 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира во Франции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисиста Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA в Страсбурге (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей казахстанки в четвертьфинальном матче была представительница Польши Магда Линетт.

    За час 15 минут встречи Юлия выполнила одну подачу на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. А ее соперница не сделала ни один эйс, один раз ошиблась при подаче и выполнила четыре брейка.



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