Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисиста Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA в Страсбурге (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей казахстанки в четвертьфинальном матче была представительница Польши Магда Линетт.

За час 15 минут встречи Юлия выполнила одну подачу на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. А ее соперница не сделала ни один эйс, один раз ошиблась при подаче и выполнила четыре брейка.



