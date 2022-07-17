17 Июля 2022 00:42

Юлия Путинцева не смогла выйти в финал турнира в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В полуфинальном матче грунтового турнира в столице Венгрии казахстанка Юлия Путинцева (32-я ракетка мира) в двух сетах уступила сербке Александре Крунич (46-я ракетка мира) со счетом 2:6, 2:6. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В 2021 году Юлия на этом турнире стала чемпионкой, завоевав свой второй титул WTA в карьере.Еще один казахстанец Александр Недовесов также не сумел выйти в финал парного турнира в Бостаде (Швеция). Александр в паре с сербом Николой Чачичем в полуфинале уступил дуэту из Италии Симоне Болелли/Фабио Фоньини - 7:5, 4:6, 7:10.