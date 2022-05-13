13 Мая 2022 11:04

Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче третьего круга турнира WTA в Риме казахстанка Юлия Путинцева уступила седьмой ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 2:6. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Матч продлился всего час с небольшим. Юлия, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки.

Казахстанка дошла до третьей стадии престижного соревнования, преодолев барьер квалификационных игр. Благодаря успеху в Риме, Путинцева в понедельник в обновленном рейтинге WTA поднимется на 37-е место.