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Юлия Путинцева не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе
27 Февраля 2020 11:16
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ДОХА. КАЗИНФОРМ - Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич преодолела барьер 1/8 финала соревнований в Дохе, обыграв Юлию Путинцеву из Казахстана, — 6/4, 6/3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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За один час 28 минут матча девятая ракетка мира 22-летняя Белинда реализовала четыре брейк-пойнта, выполнила один эйс и трижды ошибалась при подаче.
25-летняя Путинцева, занимающая 32-ое место в рейтинге WTA, дважды брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.
Швейцарка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 2:3.
В четвертьфинале турнира Qatar Total Open Бенчич сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.
Ключевые слова: Спорт,
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