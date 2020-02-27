Юлия Путинцева не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич преодолела барьер 1/8 финала соревнований в Дохе, обыграв Юлию Путинцеву из Казахстана, — 6/4, 6/3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За один час 28 минут матча девятая ракетка мира 22-летняя Белинда реализовала четыре брейк-пойнта, выполнила один эйс и трижды ошибалась при подаче.

25-летняя Путинцева, занимающая 32-ое место в рейтинге WTA, дважды брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.

Швейцарка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 2:3.

В четвертьфинале турнира Qatar Total Open Бенчич сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.





