НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская тенисистка Юлия Путинцева на старте открытого чемпионата Австралии одолела американку Слоан Стивен, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана (ФТК).

В Федерации сообщили, что 28-я ракетка мира казахстанка Юлия Путинцева на старте открытого чемпионата Австралии в трёх сетах одолела американку Слоан Стивенс, занимающую 41-ю строчку рейтинга WTA - 4/6, 6/2, 6/3.

«Стартовая партия игры прошла в спокойном ритме, спортсменки уверенно брали очки на своих подачах. В 9-ом гейме первой брейк сделала американка и забрала сет. Представительница Казахстана после проигрыша первой партии не сразу пришла в себя, отдав гейм на своей подаче. Однако при счете 1-2 в пользу американки Путинцева делает обратный брейк. Почувствовав то, что казахстанка стала допускать меньше ошибок, Стивенс стала рисковать и действовать более активно. Эта тактика не принесла американке успехов, чем воспользовалась Путинцева и выиграла второй сет», - уточнили в ФТК.

В третьей партии борьба продолжилась до 6-го гейма, пока Слоан не отдала гейм на своей подаче. Несмотря на обратный ребрейк американки, Путинцева дожала соперницу и установила окончательный счет в матче.

За 2 часа 10 минут 26-летняя казахстанка выполнила три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. 27-летняя Стивенс дважды подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Счет в личных встреч между соперницами стал 3:2 в пользу Юлии Путинцевой.

Следующей соперницей Путинцевой в Мельбурне будет бельгийка Алисон ван Уйтванк, обыгравшая француженку Клару Бюрель, - 4/6, 6/3, 6/4.