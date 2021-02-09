РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:58, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева на старте открытого чемпионата Австралии одолела американку

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская тенисистка Юлия Путинцева на старте открытого чемпионата Австралии одолела американку Слоан Стивен, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана (ФТК).

    В Федерации сообщили, что 28-я ракетка мира казахстанка Юлия Путинцева на старте открытого чемпионата Австралии в трёх сетах одолела американку Слоан Стивенс, занимающую 41-ю строчку рейтинга WTA - 4/6, 6/2, 6/3.

    «Стартовая партия игры прошла в спокойном ритме, спортсменки уверенно брали очки на своих подачах. В 9-ом гейме первой брейк сделала американка и забрала сет. Представительница Казахстана после проигрыша первой партии не сразу пришла в себя, отдав гейм на своей подаче. Однако при счете 1-2 в пользу американки Путинцева делает обратный брейк. Почувствовав то, что казахстанка стала допускать меньше ошибок, Стивенс стала рисковать и действовать более активно. Эта тактика не принесла американке успехов, чем воспользовалась Путинцева и выиграла второй сет», - уточнили в ФТК.

    В третьей партии борьба продолжилась до 6-го гейма, пока Слоан не отдала гейм на своей подаче. Несмотря на обратный ребрейк американки, Путинцева дожала соперницу и установила окончательный счет в матче.

    За 2 часа 10 минут 26-летняя казахстанка выполнила три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. 27-летняя Стивенс дважды подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Счет в личных встреч между соперницами стал 3:2 в пользу Юлии Путинцевой.

    Следующей соперницей Путинцевой в Мельбурне будет бельгийка Алисон ван Уйтванк, обыгравшая француженку Клару Бюрель, - 4/6, 6/3, 6/4.


    Теги:
    Спорт США
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:48
    Отпечатки пальцев будут снимать при смене удостоверения или паспорта - МВД РК
    Сегодня, 13:45
    Смерть ребенка после отказа от переливания крови в Акмолинской области: заведено уголовное дело
    Сегодня, 13:41
    Школьник упал с лестницы в Астане: депутат предложил создать группу для обеспечения безопасности детей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!