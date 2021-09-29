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    03:18, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева на старте Astana Open одержала победу над Екатериной Горгодзе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 47-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева на старте соревнований Astana Open одержала уверенную победу над Екатериной Горгодзе из Грузии, занимающей 162-е место мирового рейтинга – 6:1, 6:2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За 1 час и 9 минут матча Юлия сделала один эйс и двойную ошибку и реализовала четыре брейка из пяти. Тогда как Екатерина также по одному разу подала навылет и ошиблась при подаче и не смогла заработать ни одного брейка. Напомним, что в июле на грунтовом турнире в Будапеште грузинка без шансов проиграла Путинцевой со счетом 2:6, 4:6. Счет в личных встречах оппоненток стал 2:0 в пользу казахстанки.

    Во втором круге турнира в Нур-Султане Путинцева сразится завтра с Верой Лапко из Беларуси.

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