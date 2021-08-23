Юлия Путинцева и Зарина Дияс улучшили свои позиции в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ».

«Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина занимает 20-е место. А вот Юлия Путинцева и Зарина Дияс шагнули на две строчки – на 33-е и 110-е место соответственно», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram .

Рейтинг WTA (одиночный разряд). Положение на 23 августа

20 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3083

33 (+2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1910

110 (+2). Зарина Дияс (Казахстан) – 756

294 (-2). Анна Данилина (Казахстан) – 215

449 (-2). Ярослава Шведова (Казахстан) – 108

526. (+3). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 81

531 (+1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 80

878 (-18). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 25

1263. (-2). Елизавета Карлова (Казахстан) – 7

1276. (-2). Дарья Детковская (Казахстан) – 7

1312. (0). София Чурсина (Казахстан) – 6

1446 (-1). Татьяна Николенко (Казахстан) – 3

Ранее сообщалось о том, что лидер сборной Казахстана Александр Бублик вернулся на рекордное для себя 37-е место, поднявшись на одну строчку. Также на одну ступеньку шагнул и Михаил Кукушкин, который теперь занимает 129-е место.