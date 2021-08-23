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Юлия Путинцева и Зарина Дияс улучшили свои позиции в рейтинге WTA

23 Августа 2021 16:25
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Юлия Путинцева и Зарина Дияс улучшили свои позиции в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ».

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«Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина занимает 20-е место. А вот Юлия Путинцева и Зарина Дияс шагнули на две строчки – на 33-е и 110-е место соответственно», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram .

Рейтинг WTA (одиночный разряд). Положение на 23 августа

20 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3083

33 (+2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1910
110 (+2). Зарина Дияс (Казахстан) – 756
294 (-2). Анна Данилина (Казахстан) – 215
449 (-2). Ярослава Шведова (Казахстан) – 108
526. (+3). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 81
531 (+1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 80
878 (-18). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 25
1263. (-2). Елизавета Карлова (Казахстан) – 7
1276. (-2). Дарья Детковская (Казахстан) – 7
1312. (0). София Чурсина (Казахстан) – 6
1446 (-1). Татьяна Николенко (Казахстан) – 3

Ранее сообщалось о том, что лидер сборной Казахстана Александр Бублик вернулся на рекордное для себя 37-е место, поднявшись на одну строчку. Также на одну ступеньку шагнул и Михаил Кукушкин, который теперь занимает 129-е место.


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