Юлия Путинцева и Зарина Дияс улучшили свои позиции в рейтинге WTA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ».
«Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина занимает 20-е место. А вот Юлия Путинцева и Зарина Дияс шагнули на две строчки – на 33-е и 110-е место соответственно», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram .
Рейтинг WTA (одиночный разряд). Положение на 23 августа
20 (-1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3083
33 (+2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1910
110 (+2). Зарина Дияс (Казахстан) – 756
294 (-2). Анна Данилина (Казахстан) – 215
449 (-2). Ярослава Шведова (Казахстан) – 108
526. (+3). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 81
531 (+1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 80
878 (-18). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 25
1263. (-2). Елизавета Карлова (Казахстан) – 7
1276. (-2). Дарья Детковская (Казахстан) – 7
1312. (0). София Чурсина (Казахстан) – 6
1446 (-1). Татьяна Николенко (Казахстан) – 3
Ранее сообщалось о том, что лидер сборной Казахстана Александр Бублик вернулся на рекордное для себя 37-е место, поднявшись на одну строчку. Также на одну ступеньку шагнул и Михаил Кукушкин, который теперь занимает 129-е место.
- Казахстанские теннисисты Бублик и Кукушкин поднялись в мировом рейтинге
- Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Караганде
- Паралимпийские игры покажут в прямом эфире телеканала «Qazsport»
- Казахстанский нокаутер одержал самую большую победу в карьере
- Определен состав сборной Казахстана по баскетболу 3х3 на Кубок мира
- Казахстанские волейболисты одержали победу на международном турнире в Узбекистане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана