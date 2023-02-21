Юлия Путинцева и Елена Рыбакина сыграют против теннисисток из топ-30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина проведут очередные матчи на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева во втором круге одиночного разряда встретится с 15-й ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии. Ориентировочное начало матча — 16:00 по времени Астаны.

Соперницей Рыбакиной станет другая чешская теннисистка Мария Боузкова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA. Начало поединка запланировано на 18:30.

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева начала выступление на турнире в Дубае с победы над Петрой Мартич из Хорватии, тогда как Рыбакина в первом круге обыграла канадку Бьянку Андрееску.

Фото: ktf.kz















