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    09:48, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева и Елена Рыбакина сыграют против теннисисток из топ-30

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина проведут очередные матчи на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева во втором круге одиночного разряда встретится с 15-й ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии. Ориентировочное начало матча — 16:00 по времени Астаны.

    Соперницей Рыбакиной станет другая чешская теннисистка Мария Боузкова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA. Начало поединка запланировано на 18:30.

    Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева начала выступление на турнире в Дубае с победы над Петрой Мартич из Хорватии, тогда как Рыбакина в первом круге обыграла канадку Бьянку Андрееску.


    Фото: ktf.kz





    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис ОАЭ
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