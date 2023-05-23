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Юлия Путинцева и Анна Данилина успешно стартовали на турнире в Марокко

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Мая 2023, 09:49
Юлия Путинцева и Анна Данилина успешно стартовали на турнире в Марокко Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер женской сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Рабате (Марокко), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В матче первого круга казахстанка вместе с Тимей Бабош (Венгрия) одержала победу над Анастасией Детюк (Чехия)/Андреа Гамис (Венесуэла) со счетом 7:6 (7:3), 6:0.

Юлия Путинцева в первом раунде одиночного разряда обыграла Айю Эль-Ауни из Марокко – 6:1, 6:4. Во втором круге казахстанка сыграет против француженки Леолии Жанжан.


Спорт   Теннис   Путинцева Юлия  
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