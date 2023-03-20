РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:28, 20 Март 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева и Анна Данилина опустились в рейтинге WTA

    None
    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга одиночного и парного разряда по итогам турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Представительница Казахстана Елена Рыбакина, победившая в финале белоруску Арину Соболенко, поднялась с десятой на седьмую строчку. Соболенко осталась второй. Первое место — у польки Иги Швёнтек, третья — Джессика Пегула из США.

    Победа Рыбакиной на BNP Paribas в Индиан-Уэллсе стала исторической для Казахстана — ранее отечественным теннисисткам данный турнир не покорялся.
    Другая казахстанская спортсменка Юлия Путинцева потеряла одну позицию, став 43-й.
    В парном рейтинге топ-3 по-прежнему составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Коко Гауфф (США).
    Первая ракетка Казахстана в «даблах» Анна Данилина опустилась на две строки и заняла 27-е место. Рыбакина сохранила 96-ю позицию.


    Теги:
    Путинцева Юлия Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!