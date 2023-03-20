Юлия Путинцева и Анна Данилина опустились в рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга одиночного и парного разряда по итогам турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, победившая в финале белоруску Арину Соболенко, поднялась с десятой на седьмую строчку. Соболенко осталась второй. Первое место — у польки Иги Швёнтек, третья — Джессика Пегула из США.

Победа Рыбакиной на BNP Paribas в Индиан-Уэллсе стала исторической для Казахстана — ранее отечественным теннисисткам данный турнир не покорялся.

Другая казахстанская спортсменка Юлия Путинцева потеряла одну позицию, став 43-й.

В парном рейтинге топ-3 по-прежнему составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Коко Гауфф (США).

Первая ракетка Казахстана в «даблах» Анна Данилина опустилась на две строки и заняла 27-е место. Рыбакина сохранила 96-ю позицию.