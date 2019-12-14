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вчера 21:58
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вчера 20:08
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вчера 19:10
Юлия Галышева завоевала «серебро» этапа Кубка мира по фристайл-могулу
ТАЙВУ. КАЗИНФОРМ - В Тайву (Китай) стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу. Казахстанская спортсменка Юлия Галышева завоевала серебряную медаль турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Галышева набрала 79.8 баллов, что и позволило ей стать серебряной призеркой второго этапа Кубка мира. На первой строчке расположилась Перрин Лаффон (81.4 балла). Замкнула тройку лидеров спортсменка из Канады Жюстин Дюфур-Лапуант.
У мужчин самую высокую строчку соревнований занял Дмитрий Рейхерд. Казахстанец показал 6-ой результат. Победителем этапа стал спортсмен из Японии Икума Хирошима (86,9 балла). На втором месте расположился канадец Микаэл Кингсбери (86,3), бронзовая медаль этапа досталась французу Бенжамену Каве (83,3).
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