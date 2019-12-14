Юлия Галышева завоевала «серебро» этапа Кубка мира по фристайл-могулу

ТАЙВУ. КАЗИНФОРМ - В Тайву (Китай) стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу. Казахстанская спортсменка Юлия Галышева завоевала серебряную медаль турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Галышева набрала 79.8 баллов, что и позволило ей стать серебряной призеркой второго этапа Кубка мира. На первой строчке расположилась Перрин Лаффон (81.4 балла). Замкнула тройку лидеров спортсменка из Канады Жюстин Дюфур-Лапуант.

У мужчин самую высокую строчку соревнований занял Дмитрий Рейхерд. Казахстанец показал 6-ой результат. Победителем этапа стал спортсмен из Японии Икума Хирошима (86,9 балла). На втором месте расположился канадец Микаэл Кингсбери (86,3), бронзовая медаль этапа досталась французу Бенжамену Каве (83,3).