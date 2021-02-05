03:05, 05 Февраль 2021 | GMT +6
Юлия Галышева вышла в финал на этапе Кубка мира в США
ДИР-ВЭЛЛИ. казинформ - В США, в Дир-Вэлли, проходит этап Кубка мира по могулу. Сборная Казахстана принимает участие в этих соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.
Завершилась квалификация среди женщин. В составе нашей команды выступили Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова.
В финальную часть состязаний удалось пробиться лишь Юлии Галышевой. Она показала восьмой результат.
Этап Кубка мира по фристайлу (могул). Дир-Вэлли (США)
Квалификация, женщины
Перрен Лаффонт (Франция) – 78.03
Жайлин Кауф (США) – 77.04
Джакара Энтони (Великобритания) – 74.18
…8. Юлия Галышева (Казахстан) – 71.71
…19. Анастасия Городко (Казахстан) – 63.83
…31. Аяулым Амренова (Казахстан) – 45.54.
По итогам квалификации в финальную часть соревнований проходят 16 спортсменов.