Юлия Галышева вышла в финал на этапе Кубка мира в США

ДИР-ВЭЛЛИ. казинформ - В США, в Дир-Вэлли, проходит этап Кубка мира по могулу. Сборная Казахстана принимает участие в этих соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

Завершилась квалификация среди женщин. В составе нашей команды выступили Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова.

В финальную часть состязаний удалось пробиться лишь Юлии Галышевой. Она показала восьмой результат.

Этап Кубка мира по фристайлу (могул). Дир-Вэлли (США)

Квалификация, женщины

Перрен Лаффонт (Франция) – 78.03

Жайлин Кауф (США) – 77.04

Джакара Энтони (Великобритания) – 74.18

…8. Юлия Галышева (Казахстан) – 71.71

…19. Анастасия Городко (Казахстан) – 63.83

…31. Аяулым Амренова (Казахстан) – 45.54.

По итогам квалификации в финальную часть соревнований проходят 16 спортсменов.