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    03:05, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Юлия Галышева вышла в финал на этапе Кубка мира в США

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    ДИР-ВЭЛЛИ. казинформ - В США, в Дир-Вэлли, проходит этап Кубка мира по могулу. Сборная Казахстана принимает участие в этих соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

    Завершилась квалификация среди женщин. В составе нашей команды выступили Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова.

    В финальную часть состязаний удалось пробиться лишь Юлии Галышевой. Она показала восьмой результат.

    Этап Кубка мира по фристайлу (могул). Дир-Вэлли (США)

    Квалификация, женщины

    Перрен Лаффонт (Франция) – 78.03

    Жайлин Кауф (США) – 77.04

    Джакара Энтони (Великобритания) – 74.18

    …8. Юлия Галышева (Казахстан) – 71.71

    …19. Анастасия Городко (Казахстан) – 63.83

    …31. Аяулым Амренова (Казахстан) – 45.54.

    По итогам квалификации в финальную часть соревнований проходят 16 спортсменов.

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