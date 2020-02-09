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Юлия Галышева стала пятой в параллельном могуле на этапе Кубка мира
9 Февраля 2020 16:08
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ДИР-ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 февраля, в американском Дир-Вэлли завершился очередной этап Кубка мира по фристайлу-могул, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В заключительный день турнира состоялись соревнования в параллельном могуле. Казахстанская спортсменка Юлия Галышева заняла пятое место в итоговом протоколе. Галышевой удалось дойти до четвертьфинала соревнований, где она уступила канадке Жюстин Дюфур-Лапуант.
Золото «этапа» завоевала Дюфур-Лапуант, на втором месте расположилась Ханна Соар, замкнула тройку лидеров Джалин Кауф.
Ключевые слова: Спорт,
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