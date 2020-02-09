Юлия Галышева стала пятой в параллельном могуле на этапе Кубка мира

ДИР-ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 февраля, в американском Дир-Вэлли завершился очередной этап Кубка мира по фристайлу-могул, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В заключительный день турнира состоялись соревнования в параллельном могуле. Казахстанская спортсменка Юлия Галышева заняла пятое место в итоговом протоколе. Галышевой удалось дойти до четвертьфинала соревнований, где она уступила канадке Жюстин Дюфур-Лапуант.

Золото «этапа» завоевала Дюфур-Лапуант, на втором месте расположилась Ханна Соар, замкнула тройку лидеров Джалин Кауф.