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    08:52, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Юлия Галышева стала пятой на этапе Кубка мира в США

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    ДИР ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дир Вэлли (США) завершились женские соревнования по фристайлу-могул в рамках этапа Кубка мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В финале Казахстан был представлен Юлий Галышевой. Бронзовый призер Олимпиады в главной попытке набрала 77.31 балла. Этой суммы не хватило для медали. Галышева финишировала на пятом месте.

    Победу праздновала француженка Перрин Лаффон - 83.23. Анри Кавамура из Японии стала второй - 80.94, а замкнула тройку лучших Кисара Сумиеши (Япония) - 79.55.

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