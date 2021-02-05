Юлия Галышева стала пятой на этапе Кубка мира в США

ДИР ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дир Вэлли (США) завершились женские соревнования по фристайлу-могул в рамках этапа Кубка мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В финале Казахстан был представлен Юлий Галышевой. Бронзовый призер Олимпиады в главной попытке набрала 77.31 балла. Этой суммы не хватило для медали. Галышева финишировала на пятом месте.

Победу праздновала француженка Перрин Лаффон - 83.23. Анри Кавамура из Японии стала второй - 80.94, а замкнула тройку лучших Кисара Сумиеши (Япония) - 79.55.

