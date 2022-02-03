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Юлия Галышева сделала заявление после невыхода на квалификацию в могуле на Олимпиаде-2022
3 Февраля 2022 17:45
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева в комментариях в Instagram kzsports ответила болельщикам, которые обеспокоены ее неучастием в первой квалификации в могуле на Олимпиаде в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Напомним, Галышева в протоколе отметилась как «не вышла на старт» — причины этого неизвестны. Сама спортсменка обнадежила заявлением: «Я выйду на вторую квалификацию. Всё будет хорошо».
Стоит отметить, что с первой попытки ни одна из казахстанских фристайлисток не смогли выйти в финал в могуле: Аяулым Амренова заняла 16-е место, Олеся Граур — 23-е, Юлия Галышева — не стартовала, Анастасия Городко — не финишировала. Вторая квалификация пройдет 6 февраля.
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