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Юлия Галышева сделала заявление после невыхода на квалификацию в могуле на Олимпиаде-2022

3 Февраля 2022 17:45
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Юлия Галышева сделала заявление после невыхода на квалификацию в могуле на Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева в комментариях в Instagram kzsports ответила болельщикам, которые обеспокоены ее неучастием в первой квалификации в могуле на Олимпиаде в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Напомним, Галышева в протоколе отметилась как «не вышла на старт» — причины этого неизвестны. Сама спортсменка обнадежила заявлением: «Я выйду на вторую квалификацию. Всё будет хорошо».

Стоит отметить, что с первой попытки ни одна из казахстанских фристайлисток не смогли выйти в финал в могуле: Аяулым Амренова заняла 16-е место, Олеся Граур — 23-е, Юлия Галышева — не стартовала, Анастасия Городко — не финишировала. Вторая квалификация пройдет 6 февраля.

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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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