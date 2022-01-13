Юлия Галышева преодолела квалификацию ЭКМ по фристайл-могулу

ДИР-ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дир-Вэлли (США) стартовал этап Кубка мира по фристайл-могулу. В рамках турнира состоялась квалификация в женских соревнованиях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанка Юлия Галышева смогла преодолеть квалификационный барьер. Она попала в число 16 лучших с 14-м результатом, набрав 68,13 балла.

Промежуточным лидером стала австралийка Энтони Джакара - 74,76. Казахстанка Аяулым Амренова завершила выступление на 28-м месте.