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Юлия Галышева подвела итоги выступлению на Олимпийских играх в Пекине
7 Февраля 2022 06:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева подвела итоги выступлению на Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ».
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«Мой олимпийский путь начинался в 2010 году, и сегодня уже 2022, время пролетело почти незаметно. 2010 — Канада, 11 место. 2014 — Россия, 7 место. 2018 — Корея, 3 место. 2022 — Китай, 11 место. Спасибо всем большое, кто прошел этот путь со мной. Уйма незабываемых моментов, которые я бы еще повторила с удовольствием», — написала Юлия Галышева на своей странице в сети Instagram.
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Юлия Галышева в могуле дошла до второго финала, однако провела неудачную попытку: результата 49,74 балла оказалось недостаточно для выхода в третий финал, где были разыграны медали.
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