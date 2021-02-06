08:30, 06 Февраль 2021 | GMT +6
Юлия Галышева остановилась в шаге от «бронзы» на этапе Кубка мира в США
ДИР ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дир Вэлли (США) завершились женские соревнования по параллельному могулу в рамках этапа Кубка мира. Казахстанка Юлия Галышева смогла занять четвертое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Спортсменка уверенно прошла все раунды. Лишь в полуфинале она уступила американке Ханне Сор, квалифицировавшись в заезд за третье место. За бронзовую медаль она билась с Тесс Джонсон (США). В противостоянии победительницей вышла Джонсон — Галышева четвертая.
Победу одержала Кай Оуэнс (США). В финале она взяла вверх над сокомандницей Сор.
В мужских соревнованиях победу одержал канадец Микаэль Кингсбери. Вторым стал австралиец Мэтт Грэм, и «бронза» у французского могулиста Бенджамина Каве.
Отметим, что также на старт выходили наши атлеты Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Павел Колмаков, Сергей Романов, Антон Бондарев и Дмитрий Рейхерд. Они выбыли из борьбы раньше решающих заездов.