Юлия Галышева остановилась в шаге от «бронзы» на этапе Кубка мира в США

ДИР ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дир Вэлли (США) завершились женские соревнования по параллельному могулу в рамках этапа Кубка мира. Казахстанка Юлия Галышева смогла занять четвертое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Спортсменка уверенно прошла все раунды. Лишь в полуфинале она уступила американке Ханне Сор, квалифицировавшись в заезд за третье место. За бронзовую медаль она билась с Тесс Джонсон (США). В противостоянии победительницей вышла Джонсон — Галышева четвертая.

Победу одержала Кай Оуэнс (США). В финале она взяла вверх над сокомандницей Сор.