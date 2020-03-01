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Юлия Галышева не выступит на этапе Кубка мира
1 Марта 2020 12:10
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 марта, в Алматы стартовал этап Кубка мира по фристайлу-могулу. Однако на домашнем старте не выступит лидер команды Казахстана Юлия Галышева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
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Официально данную информацию подтвердили буквально только что. Причиной пропуска соревнований стала травма, полученная Галышевой на утренней тренировке.
Характер повреждения и другие подробности будут известны позже.
Желаем бронзовому призёру Олимпиады-2018 Юлии Галышевой скорейшего восстановления!
Ключевые слова: Спорт,
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