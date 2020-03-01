Юлия Галышева не выступит на этапе Кубка мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 марта, в Алматы стартовал этап Кубка мира по фристайлу-могулу. Однако на домашнем старте не выступит лидер команды Казахстана Юлия Галышева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Официально данную информацию подтвердили буквально только что. Причиной пропуска соревнований стала травма, полученная Галышевой на утренней тренировке.

Характер повреждения и другие подробности будут известны позже.

Желаем бронзовому призёру Олимпиады-2018 Юлии Галышевой скорейшего восстановления!