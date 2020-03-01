+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 9 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Юлия Галышева не выступит на этапе Кубка мира

1 Марта 2020 12:10
Поделиться:
Юлия Галышева не выступит на этапе Кубка мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 марта, в Алматы стартовал этап Кубка мира по фристайлу-могулу. Однако на домашнем старте не выступит лидер команды Казахстана Юлия Галышева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Новости по теме
Анастасия Городко стала второй на этапе Кубка Европы по фристайлу-могул в России
Диас Сулейменов возглавил Национальную лыжную ассоциацию РК Первый этап кубка Казахстана по лыжным гонкам стартовал в Алматы В Казахстане состоялось празднование Всемирного дня снега

Официально данную информацию подтвердили буквально только что. Причиной пропуска соревнований стала травма, полученная Галышевой на утренней тренировке.

Характер повреждения и другие подробности будут известны позже.

Желаем бронзовому призёру Олимпиады-2018 Юлии Галышевой скорейшего восстановления!


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив