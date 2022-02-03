Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), передает МИА «Казинформ».

Причина отсутствия на старте Юлии Галышевой не указывается.

Казахстанская могулистка Анастасия Городко не финишировала. Ни одна из четырех отечественных спортсменок заявленных на первую квалификацию в соревнованиях по могулу не смогла пробиться в первую «десятку». Лучший результат показала Аяулым Амренова (66.82 балла), Олеся Граур (57.18 баллов).

Аяулым Амренова и Олеся Граур попробуют отобраться в финальную часть соревнований по могулу со второй квалификации, которая пройдет в это воскресенье.

Напомним , казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине.

Первой дисциплиной с участием отечественных атлетов стал фристайл-могул.