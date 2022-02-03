+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине

3 Февраля 2022 16:50
Поделиться:
Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанские могулистки прокомментировали неудачный старт в квалификации на ОИ-2022
Казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине Ольга Рыпакова обратилась к сборной Казахстана накануне Олимпиады FIS определил шансы казахстанских фристайлистов Галышевой и Колмакова подняться на пьедестал на Олимпиаде в Пекине

Причина отсутствия на старте Юлии Галышевой не указывается.

Казахстанская могулистка Анастасия Городко не финишировала. Ни одна из четырех отечественных спортсменок заявленных на первую квалификацию в соревнованиях по могулу не смогла пробиться в первую «десятку». Лучший результат показала Аяулым Амренова (66.82 балла), Олеся Граур (57.18 баллов).

Аяулым Амренова и Олеся Граур попробуют отобраться в финальную часть соревнований по могулу со второй квалификации, которая пройдет в это воскресенье.

Напомним , казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине.

Первой дисциплиной с участием отечественных атлетов стал фристайл-могул.
Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Казахстанские могулистки прокомментировали неудачный старт в квалификации на ОИ-2022
Казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине
Ольга Рыпакова обратилась к сборной Казахстана накануне Олимпиады
FIS определил шансы казахстанских фристайлистов Галышевой и Колмакова подняться на пьедестал на Олимпиаде в Пекине
Популярное
1 Как реорганизуют структуру КНБ РК
2 Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
3 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
4 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
5 Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
6 Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
Читайте также
150 тысяч зрителей посетят Олимпийские игры в Пекине
Олимпийские игры в Пекине: анонс первого дня соревнований
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив