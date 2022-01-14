Юлия Галышева cтала 11-ой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дир-Вэлли (США) в эти дни принимает этап Кубка мира по фристайл-могулу. В рамках турнира состоялись финалы соревнований среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам первой финальной попытки казахстанка Юлия Галышева заняла 11-ое место. Данный результат не дал ей возможность выйти во вторую финальную попытку.

Еще одна казахстанская атлетка Аяулым Амренова стала 28-ой.

Победительницей этапа стала представительница Франции Перрин Лаффон (80,20 баллов). На втором месте расположилась Анри Кавамура из Японии(80,03 балла). Замкнула тройку лидеров австралийка Энтони Джакара (79,84 балла).