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Юлия Галышева cтала 11-ой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США
14 Января 2022 11:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дир-Вэлли (США) в эти дни принимает этап Кубка мира по фристайл-могулу. В рамках турнира состоялись финалы соревнований среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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По итогам первой финальной попытки казахстанка Юлия Галышева заняла 11-ое место. Данный результат не дал ей возможность выйти во вторую финальную попытку.
Еще одна казахстанская атлетка Аяулым Амренова стала 28-ой.
Победительницей этапа стала представительница Франции Перрин Лаффон (80,20 баллов). На втором месте расположилась Анри Кавамура из Японии(80,03 балла). Замкнула тройку лидеров австралийка Энтони Джакара (79,84 балла).
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