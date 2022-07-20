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«Юго-Восток» не будут сносить ближайшие 10 лет – замакима Нур-Султана
20 Июля 2022 19:50

«Юго-Восток» не будут сносить ближайшие 10 лет – замакима Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При этом в генеральном плане столицы предусмотрен снос домов в жилом массиве «Юго-Восток», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Юго-Восток у нас большой, там официально проживает порядка 120 тыс. населения. В регионах – это очень большой район или даже город. На сегодня, по крайней мере ближайшие 10 лет, вопрос сноса «Юго-Востока» не стоит. Да, в генеральном плане снос предусмотрен, такая же ситуация и по микрорайону Чубары. Во-первых, это дорого, во-вторых, есть куда развиваться городу, есть свободные участки, есть резервы, поэтому этот вопрос еще открытый», - сообщил заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев на встрече с представителями бизнеса в столичном филиале палаты предпринимателей «Атамекен».

Согласно данным генерального плана, предоставленным в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ», сносу подлежат и другие частные дома в разных частях города. Так, в поселке Заречный предусмотрен снос домов на 30,7 га до 2025 года и 18,5 га – до 2035 года. Также планируется снос дач в сторону парка Коктал, ниже ул. 189 – 67,3 до 25 года, выше ул. 189 – 63,4 га до 2025 года.



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Автор:
Корреспондент

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