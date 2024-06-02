Юг Германии сталкивается с сильным наводнением

Южные регионы Германии страдают от сильного наводнения. Особенно тяжелая ситуация сложилась в землях Бавария и Баден-Вюртемберг: жителей эвакуируют, в ряде мест объявлено чрезвычайное положение, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Несколько рек на юге Германии разлились из-за сильных и продолжительных дождей. Немецкая метеорологическая служба уже предупредила об «экстремальных осадках» до 150 литров на квадратный метр, и теперь этот прогноз, похоже, сбывается.

В настоящее время чрезвычайное положение объявлено в ряде округов (Гюнцбург, Аугсбург, Айхах-Фридберг и Ной-Ульм) земли Бавария. Людей эвакуируют на лодках и вертолетах.

Особенно острая ситуация сложилась вокруг рек Рот, Остербах и Бибер. В Аугсбурге прорвало плотину и дамбу. По данным властей Аугсбурга, уровень воды может значительно повыситься в ближайшие часы.

Вызывает тревогу и ситуация вокруг Боденского озера. В Меккенбойрене 1,3 тысячи человек попросили временно остаться в другом месте. Представитель муниципалитета заявил, что это рекомендация, а не обязательная эвакуация.

Метеорологическая служба Германии выпустила сильнейшее штормовое предупреждение для муниципалитетов Баварии и Баден-Вюртемберга. В воскресенье это правило останется в силе в большинстве мест.

Сильные дожди также стали причиной ряда аварий на шоссе, в результате которых некоторые автомобилисты получили ранения. Пожарные помогают закладывать мешки с песком, чтобы вода не попала в дома, но, несмотря на это, многие подвалы уже затоплены.

Многие поезда на юге Германии не ходят.