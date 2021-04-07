Юбилейный старт с Байконура в канун Дня космонавтики покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня на космодроме Байконур второй стартовый день подготовки к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 6 апреля ракета космического назначения была вывезена и установлена на стартовом комплексе №31 площадки космодрома Байконур.

В составе новой, 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию основной экипаж - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

Завтра, 8 апреля, состоится заседание государственной комиссии, которая по итогам готовности космонавтов и астронавтов, ракеты-носителя, стартового комплекса, даст окончательное решение по пуску и утвердит к полету экипаж.

По графику второго стартового дня проводятся работы по режиму «Технологическая предпусковая подготовка», затем — просмотр и изучение телеметрической информации. Во второй половине дня пройдут генеральные испытания ракеты-носителя, в ходе которых имитируется старт и ее полет, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18», которому было дано имя «Ю.А. Гагарин», запланирован на 9 апреля 2021 года в 13:42 по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию юбилейного запуска с космодрома Байконур можно будет посмотреть на сайте roscosmos.ru, начало прямого эфира 9 апреля в 12:00 часов по времени Нур-Султана.