Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Юбилейный концерт Алибека Днишева прошел в Нур-Султане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Октября 2021, 00:01
Юбилейный концерт Алибека Днишева прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народный артист КазССР и СССР лауреат Государственных премий РК, Қазақстанның Еңбек Ері знаменитый тенор Алибек Днишев выступил с юбилейным концертом на сцене «Астана Опера». Творческий вечер провело Министерство культуры и спорта РК. Публика не хотела отпускать любимого певца, и он на бис блестяще исполнил произведение, давно ставшее музыкальным шлягером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В программе приняли участие хор театра «Астана Опера» и эстрадно-симфонический оркестр акима города Алматы под руководством заслуженного деятеля Казахстана Александра Белякова.

Алибек Днишев открыл концерт всеми любимой песней «Люблю тебя, мой край родной…». Также публика высоко оценила «Желсiз түнде жарық-ай» Абая, «Ақсиса» Ж. Мусы, казахскую народную песню «Ақбакай», которые превосходно звучали в исполнении Алибека Мусаевича. Вместе со знаменитым артистом зал подпевал слова известных произведений «За высокими горами» М. Блантера, «Услышь меня, хорошая» В. Соловьева-Седого, «Зимняя любовь», «Загадай желание» А. Бабаджаняна.

photo

Кроме того, в программе вечера был представлен и западноевропейский репертуар - «Ave Maria» Дж. Каччини, «’AVucchella» Ф.П. Тости, Г.Д’Аннунцио, «Solamente una vez» А. Лара и многие другие сочинения.

photo

Публика долго не отпускала любимого артиста: крики «Браво» и «Бис» звучали из всех уголков зала, и знаменитый тенор исполнил для своих поклонников «Besame mucho» К. Веласкеза. Слушатели стоя аплодировали легенде оперной сцены.

«Репертуар певца очень широк. Мы получили настоящее эстетическое удовольствие. Он в прекрасной вокальной форме, его талант, колоссальный опыт могли весь вечер удерживать внимание публики. Зрители плакали, пели вместе с Алибеком Мусаевичем. Атмосфера вечера, несмотря на большие размеры зала, была настолько камерная, казалось, все зрители ощущали единение, испытывали одни и те же эмоции. Думаю, в этом есть большая ценность. Сейчас певцы такого плана как Алибек Днишев – редкость», - поделилась своими эмоциями Мадина Омарова.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Астана   Культура   Юбилей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане