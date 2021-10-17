Юбилейный концерт Алибека Днишева прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы прошёл сольный концерт посвященный 70-летнему юбилею Алибека Днишева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Концерт состоялся в зале Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая.

В концертной программе приняли участие эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы под руководством Александра Белякова.

В ходе концерта прозвучали казахские, русские народные песни а также мировые классические произведения. А также новые произведения в исполнении юбиляра.

22 октября концерт планируется провести также в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» в Нур-Султане и в ноябре в городе Москве.

Алибек Днишев - народный артист СССР и народный артист Казахской ССР и Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері. Лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан.