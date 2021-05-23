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Юбилейный фестиваль цветов стартовал в Намангане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Мая 2021, 22:10
Юбилейный фестиваль цветов стартовал в Намангане

НАМАНГАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в узбекском городе Наманган в 60-й раз стартовал традиционный фестиваль цветов Namangan Flowers-2021, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Не зря узбекистанцы называют Наманган городом цветом. Ежегодно в конце мая Наманган собирает известных флористов, ландшафтных дизайнеров и просто любителей цветов со всего мира на яркое цветочное шоу.

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Открылся праздник традиционным парадом из более 100 автомобилей, тракторов и мотоциклов, украшенных яркими и красочными цветами, которые проехали по центральным улицам города на радость жителям и гостям фестиваля. Парадная колонна проследовала к центральному парку отдыха, где началась официальная церемония открытия фестиваля.

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По словам хокима Наманганской области Шавкатжона Абдуразакова, основная цель мероприятия - всемерно поддержать цветоводов, развивать цветоводство на основе новых инновационных технологий и превратить его в прибыльную отрасль экономики.

«Если некоторые страны в целях демонстрации экономической мощи проводят военный парад, то мы – парад цветов. А цветы являются символом мира, любви, мирного развития», - сказал глава региона в приветственной речи.

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Для участников и гостей фестиваля в центральном парке организована выставка цветочных композиций более 150 профессиональных флористов и 300 цветоводов-любителей.

Фестиваль цветов в Намангане проходит с 1961 года и в последние годы приобрел статус международного уровня. В нынешнем фестивале принимают участие гости из Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также из дальнего зарубежья - Южной Кореи, Турции, Нидерландов и др. Фестиваль продлиться с 23 по 31 мая.

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