Юбилейный Боаоский азиатский форум открылся в Китае

БОАО.КАЗИНФОРМ – Юбилейное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) открылось в воскресенье в Боао провинции Хайнань на юге Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нынешнее мероприятие проходит под девизом «Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе «Один пояс-Один путь».

«По нашим прогнозам, темпы роста ВВП Азии в 2021 году ускорятся и превысят 6,5%», - заявил в воскресенье на пресс-конференции, открывающей совещание, генеральный секретарь Боаоского азиатского форума Ли Баодун.

По его словам, инициатива «Один пояс-Один путь», программы развития стран АСЕАН до 2025 года, Евразийский экономический союз и другие региональные и глобальные инициативы способствуют сопряжению, а также имеют большое значение для постпандемического восстановления региональной экономики и торгово-экономического сотрудничества.

Круглые столы и панельные дискуссии посвящены шести ключевым темам: «Понимание Китая», «В ногу с глобальными изменениями», «Взаимодействие Пояса и пути», «В условиях индустриальных преобразований», «Новые технологии для всех» и «Взаимовыгодное развитие». Основная часть совещания проходит в традиционной «очной» форме. Между тем в связи с пандемией многие спикеры выступят с речами в «онлайн» формате.

Организаторы БАФ сообщили, что в очном формате в совещании примут участие более 2,6 тысяч делегатов из более чем 60 стран.

С 18 по 21 апреля в мероприятии примут участие политики и члены правительств со всего мира, главы международных организаций, авторитетные ученые и политологи, а также представители крупных международных корпораций.

В числе участников текущего совещания БАФ – директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа и другие. Согласно списку делегатов, к работе БАФ присоединятся глава Apple Тим Кук и руководитель Tesla Илон Маск, генеральный директор компании Intel Патрик Гелсингер и др.

Казахстан в этом году будет участвовать в форуме в режиме онлайн. Как ожидается, на БАФ выступит председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК - управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ежегодное совещание БАФ в 2020 году было отменено. В истории проведения БАФ ежегодное мероприятие отменяли лишь в 2003 году, когда в КНР была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Тогда совещание перенесли на ноябрь.

Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – неправительственная международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан. Цель БАФ – поддержка региональной экономической интеграции в Азии.