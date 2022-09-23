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Юбилейное XX заседание генпрокуроров государств-членов ШОС проходит в Астане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Сентября 2022, 11:16
Юбилейное XX заседание генпрокуроров государств-членов ШОС проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сказал, что укрепление духа ШОС является важной задачей, а география участников процесса ШОС из года в год расширяется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите поприветствовать вас и выразить искреннюю благодарность за прибытие в столицу Казахстана. Поздравляю делегатов с юбилейным XX заседанием генеральных прокуроров государств-членов ШОС. Для нас огромная честь, что оно проводится именно на казахстанской земле», - сказал генеральный прокурор РК Берик Асылов в своем приветственном слове.

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Он подчеркнул, что укрепление уникального по своей сути духа ШОС, основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге, является важной задачей.

«Уже два десятилетия ШОС заслуженно сохраняет статус авторитетной экспортной платформы. Об этом свидетельствует то, что география участников процесса ШОС из года в год расширяется», - подчеркнул генпрокурор.

Главной темой встречи является обмен опытом и обсуждение передовых практик и проблем при возврате преступных активов. Ожидается, что по итогам мероприятия будет подписан протокол заседания, определяющий приоритетные задачи по дальнейшему взаимодействию и обмену передовым опытом по вопросам возврата похищенных активов.

Ранее заместитель генерального прокурора РК Гизат Дауренбеков зачитал обращение Главы государства к участникам XX юбилейного заседания генеральных прокуроров государств-членов ШОС.

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