Юбилейное совещание Боаоского азиатского форума пройдет на Хайнане в апреле

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Юбилейное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) пройдет с 18 по 21 апреля в южнокитайской провинции Хайнань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в секретариате БАФ, форум пройдет под девизом «Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе «Один пояс – Один путь».

Круглые столы и панельные дискуссии будут посвящены шести ключевым темам: «Понимание Китая», «В ногу с глобальными изменениями», «Взаимодействие Пояса и пути», «В условиях индустриальных преобразований», «Новые технологии для всех» и «Взаимовыгодное развитие».

Основная часть совещания состоится в традиционной форме. Между тем ряд мероприятий в рамках БАФ будут проходить в режиме онлайн.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса ежегодное совещание БАФ в 2020 году было отменено. В истории проведения БАФ ежегодное мероприятие отменяли лишь в 2003 году, когда в КНР была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Тогда совещание перенесли на ноябрь.

Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – неправительственная международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан. Цель БАФ – поддержка региональной экономической интеграции в Азии.



