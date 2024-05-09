Юбилейный саммит ЕАЭС - от региональной интеграции к широкому глобальному партнерству

В среду, 8 мая в Москве состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств – членов ЕАЭС. О том, какие решения были приняты на саммите в части развития региональной интеграции - в обзорном материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

В заседании приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент России Владимир Путин.

На саммит также были приглашены главы государств-наблюдателей: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Заседание прошло под председательством председателя ВЕЭС Никола Пашиняна с участием председателя Коллегии Евразийского экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева и генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева.

Нынешний саммит в Кремле был приурочен к 10-летию с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Напомним, что Договор о ЕАЭС был подписан Президентами Казахстана, Беларуси и России 29 мая 2014 года в Астане. Армения присоединилась в Договору в октябре того же года, Кыргызстан - в декабре. С 1 января 2015 года Договор о ЕАЭС вступил в силу.

Заседание ВЕЭС началось с формата узкого состава, в котором приняли участие лидеры стран евразийской «пятерки» и председатель Коллегии ЕЭК. Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках ЕАЭС, а также обменялись мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности Союза.

После прибытия в Кремль глав государств - наблюдателей Узбекистана и Кубы, состоялось заседание ВЕЭС в расширенном составе.

Фото: Акорда

– Десять лет назад в Астане был подписан исторический договор о Евразийском экономическом союзе. За сравнительно небольшой период наш Союз трансформировался в важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве, - сказал в своем выступлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что правильность выбранного вектора развития ЕАЭС подтверждают макроэкономические показатели за последнее десятилетие.

– Торговый оборот Казахстана со странами-участницами Союза вырос в 1,7 раза, достигнув, 28,5 млрд долларов, а экспорт - более в чем два раза, - проинформировал он. - Только по итогам прошлого года ВВП Казахстана вырос на 5,1 процента. Мы считаем это неплохим результатом.

По его словам высокий уровень интеграционного взаимодействия, подтверждается совместной реализацией крупных инфраструктурных проектов, развитием промкооперацией и формированием общего рынка услуг.

Фото: Акорда

Успех развития интеграции на базе ЕАЭС обозначил и Президент России. Он сообщил, что сегодня ЕАЭС, это эффективная динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли, инвестиций, активизации деловых контактов и расширению кооперационных связей.

– Экономические показатели говорят сами за себя. За 10 лет совокупный ВПП стран ЕАЭС увеличился с 1,6 до 2,5 трлн долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов, с 579 до 923 млрд долларов. Объем взаимной торговли вырос почти в два раза - с 45 до 89 млрд долларов. Причем более 90 процентов расчетов уже проводится в национальных валютах, - сообщил российский лидер.

Он также подчеркнул, что Россия высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС.

– Мы искренне стремимся к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению нашего интеграционного объединения, - добавил Владимир Путин.

Фото: Акорда

Премьер-министр Армении отметил, что ЕАЭС стал значимой для экономик наших стран площадкой экономического взаимодействия. Он подчеркнул важность дальнейшего совершенствования нормативной базы объединения.

Фото: Акорда

Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что страны ЕАЭС практически вышли на финальный реализации стратегии ЕАЭС до 2025 года.

– Принятые нами меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств-членов Союза. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105 процентов, в абсолютных цифрах - около 90 млдр долларов, - сказал глава Беларуси.

Фото: Акорда

Положительный результат первого десятилетия ЕАЭС подтвердил и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он отметил, что государства-члена Союза сумели сохранить общую макроэкономическую стабильность, обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность региона, снизить уровень безработицы, поддерживать устойчивый рост производства и выходить на новые рынки.

Фото: Акорда

На заседании ВЕЭС стороны рассмотрели промежуточные итоги реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» и Основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2023 год. Особое внимание было обращено на необходимости координации общих усилий по преодолению современных и грядущих вызовов и угроз.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности объединение должно стать более гибким и эффективным.

– Если международное сообщество не примет действенные решения, то этот период может войти в историю как «десятилетие упущенных возможностей», - сказал Президент Казахстана. - Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании Союза. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза – свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок.

Другой ключевой задачей Президент Казахстана назвал «перестройку внешней торговли».

– Предлагаю поручить Евразийской экономической комиссии выработать системные решения по укреплению потенциала Союза на внешнем контуре. Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки.

Одной из важных повесток обсуждения стал вопрос о взаимодействии ЕАЭС на международном уровне и расширении контактов с третьими странами. Стороны единогласно выступили в пользу начала переговоров с Улан-Батором о заключении временного торгового соглашения между государствами-членами ЕАЭС и Монголией.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного транзита товаров в третьи страны, а также расширения сети соглашений о свободной торговле с третьими странами.

– Кооперация с Глобальным Югом представляет особый интерес, учитывая ожидаемый вклад только одной Азии в текущий рост мирового ВВП на уровне 60 %. Для выхода на рынки Персидского залива предлагаем государствам – членам экономического Союза, Казахстан это уже делает, присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании Международного транспортного коридора, – отметил лидер Казахстана.

Особое условие для успешных связей ЕАЭС в третьими странами названо наличие устойчивой системы транспортной связанности с внешними рынками.

– Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Он проинформировал коллег о проводимой в республике работе по модернизации железнодорожной отрасли, международных автомобильных пунктов пропуска в целях создания «бесшовной» логистики с соответствующим уровнем цифровизации и гармонизацией тарифной политики и таможенных процедур.

Также в числе приоритетных направлений ЕАЭС Президент Казахстана назвал необходимость углубления промышленной кооперации и технологической интеграции в реальном секторе экономики, развития цифровой трансформации, а также укрепления сотрудничества в нефтегазохимической отрасли и в сфере продовольственной безопасности.

В завершение заседания главы государств подписали решения:

- «О начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны»;

- «О внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии»;

- «О внесении изменений в Решение Высшего Евразийского экономического совета от 20 декабря 2019 г. № 31»;

- «О вопросах подписания Протокола об электронном обмене информацией между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров»;

- «О медали «10 лет Евразийскому экономическому союзу».

Также подписаны решения:

- «О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)»;

- «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета».

Фото: Акорда

В целом, достигнутые по итогам юбилейного саммита ВЕЭС договоренности позволили заложить ключевые направления дальнейшей евразийской экономической интеграции, обеспечить ее наполнение необходимыми правовыми и практическими мерами, соответствующим современным и будущим задачам, а также продвинуться в плане совершенствования механизмов обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на пространстве ЕАЭС.

Казахстанские предложения, выдвинутые на юбилейном заседании ВЕЭС, подчеркнули важность комплексного развития всех элементов взаимовыгодной экономической интеграции и приложения опережающих совместных усилий для успешного преодоления актуальных и ожидаемых вызовов.

По итогам заседания главы государств договорились о проведении следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабря в Санкт-Петербурге.