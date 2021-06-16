Юбилейная выставка к 175-летию Жамбыла Жабаева открылась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юбилейная выставка «Песня о счастье», приуроченая к 175-летию со дня рождения Жамбыла Жабаева, открылась в государственном музее искусств имени А. Кастеева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке представлено более 30 живописных, графических и скульптурных произведений из фондов Государственного музея искусств имени А. Кастеева, посвященных жизни и творчеству знаменитого казахского акына.

«В портретах и жанровых композициях Жамбыл предстает в облике умудренного жизнью поэта. Особую ценность представляют произведения, созданные при жизни Жамбыла, в которых запечатлен живой образ народного сказителя. К ним относятся живописные и графические работы Б. Чекалина, А. Кастеева, А. Риттиха, Р. Ардатова, Н. Ягодкина. Теплотой и добродушным юмором отличаются рисунки Б. Чекалина, в которых поэт показан в скромной обстановке своего жилища. Неоднократно обращался к образу Жамбыла Народный художник Казахстана А. Кастеев»,- рассказала куратор выставки Лаура Абильдаева.

В экспозиции представлены такие его известные произведения как «Портрет народного поэта Жамбыла» (1937) и «Жамбыл среди друзей» (1971). С документальной точностью запечатлел облик Жамбыла его современник украинский художник Н. Ягодкин, две работы которого поступили в собрание ГМИ им. А. Кастеева в 1983 году.

«Народный характер поэзии Жамбыла, его неразрывная духовная связь с простыми людьми переданы в картинах «Песнь Жамбыла» (1940) Р. Ардатова и «Песнь дружбы» (1972) А. Исмаилова (1972). В портретах выполненных такими известными казахстанскими художниками, как А. Риттих, А. Черкасский, Г. Исмаилова, поэт предстает мудрым старцем, вдохновенным певцом прославляющим новое время и надежду своего народа на светлое будущее. Тонким психологизмом и мастерством исполнения отличается акварельный портрет Жамбыла, написанный Н. Крутильниковым в 1957 году. Свою интерпретацию образа выдающегося деятеля казахской советской культуры предлагают А. Закворяшин и Н. Гаев. Ставшему знаменитым в годы Великой Отечественной войны стихотворению Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!» посвятила серию линогравюр Т. Говорова», - поделилась Лаура Абильдаева.

Кроме того, выставка включает ряд скульптурных работ, среди которых выделяется портрет Жамбыла, выполненный московским ваятелем И. Андреевым, который специально приезжал в Казахстан в 1938 году, чтобы с натуры запечатлеть живой образ акына.

«Более десятка произведений посвятил Жамбылу Народный художник Казахстана Х. Наурызбаев. В его композициях поэт предстает в различные периоды своей жизни. В экспозиции вы можете увидеть такие его работы как «Голова молодого Жамбыла» (1950), «Портрет Жамбыла» (1966). Юным, полным надежд и мечтаний показан поэт в монументальной бронзовой композиции «Молодой Жамбыл» (1958), в которой будущий прославленный акын показан с домброй в руках, идущим босиком по бескрайним просторам своей родной степи», - пожытожила куратор выставки.

Выставка «Песня о счастье» представляет работы живописцев. графиков и скульпторов разных национальностей и исторических периодов, объединенных стремлением воплотить в своих произведениях.







