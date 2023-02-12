Юбилейная программа в честь 50-летия стартовала в Карагандинском театре музкомедии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский академический театр музыкальной комедии в этом году отмечает 50-летие. Его история началась 16 ноября 1973 года – с премьеры оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер». Главное юбилейное торжество состоится осенью. На год подготовлена обширная программа, посвященная прошлому и настоящему театра – единственного в Казахстане выступающего в жанре оперетты и мюзикла.

Поклонники смогут ближе познакомиться с артистами. Цикл творческих встреч открылся в минувшие выходные. На сцене Красного зала выступили артисты балета Анастасия Крумина, Руслан Гамидов и Даурен Мусабеков.

На этой неделе, были представлены трое вокалистов – Маржан Буланова, Даниил Цыганкин и Даниил Белов. Они пели вместе, дуэтом и сольно. Исполняли номера из известных оперетт и мюзиклов, романсы.

Маржан Буланова начала петь в юном возрасте. После окончания Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина приехала в Алматы и поступила в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

«Мне очень повезло с педагогами. Они помогли раскрыть мой голос. В консерватории моим преподавателем по вокалу была Гульнара Асылбековна Нургалиева. По ее совету, получив диплом, я приехала в Караганду. Это был конец 2017 года. Посмотрела спектакль «Сильва» Кальмана, в главной роли - прима Елена Филинкова. Поразил ее голос, артистизм. Никогда не забуду свой первый выход на сцену. Давала сольный Рождественский концерт. Очень волновалась. Коллеги помогли подготовиться, поддержали морально. Первая роль – в оперетте «Здрасьте, я ваша тетя!» сыграла Эллу Делей (воспитанница донны Розы). Поначалу было непросто. Училась танцевать, ходила на занятия с балетной группой. Постепенно открывала новые грани в своем мастерстве», – вспоминает Маржан.

Маржан Буланова – лауреат международных конкурсов. В творческом багаже артистки больше 30 ролей в сказках и вечерних спектаклях. В мюзикле «Алые паруса» играет главную героиню Ассоль.

Даниил Цыганкин, обладатель баритона, окончил в Москве Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова. В Карагандинском театре музкомедии служит четвертый год, за это время сыграл больше 20 ролей. Первая из них – князь Орловский в оперетте Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

Даниил Белов в Театре музкомедии новичок. В труппу пришел три месяца назад, до этого работал в Санкт-Петербурге. Успел повеселить детей в новогодних представлениях. На карагандинской сцене дебютировал в «Летучей мыши» в роли директора тюрьмы Франка.

На концерте баритон исполнил арию Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка».

Истории театра посвящен проект «Чтобы помнили» – о тех, кто стоял у его истоков и участвовал в развитии. Первая встреча состоится 16 февраля, на ней расскажут о первых артистах-вокалистах, принесших славу театру, – Нине Симоновой и Игоре Войнаровском. Будут исполнены номера из репертуара народных артистов.

Фото из архива театра музыкальной комедии г.Караганда