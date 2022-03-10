Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Юбилейная медаль «30 лет Независимости РК» вручена мэру Аммана

    10 Марта 2022, 21:37

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов встретился с мэром иорданской столицы Юсефом аш-Шауариба и вручил от имени Президента Касым-Жомарта Токаева юбилейную медаль в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил посол, иорданский градоначальник награжден медалью «30 лет Независимости Республики Казахстан» в знак признания значительного вклада в развитие казахстанско-иорданских отношений.

    По время встречи, состоявшейся в четверг, мэру Аммана также было передано поздравительное послание акима Нур-Султана Алтая Кульгинова по случаю прошедшего 2 марта «Дня города Амман». Помимо поздравлений, в письме отражена заинтересованность дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя городами-побратимами.

    Пользуясь случаем, А. Туматов пригласил мэра иорданской столицы посетить Нур-Султан для установления более тесных контактов и ознакомления с реализованными в Казахстане прорывными проектами, такими как центры обслуживания населения.

    В свою очередь, Ю. аш-Шауариба выразил готовность и дальше вносить свою лепту в продвижение двусторонних контактов, которые он характеризовал положительной динамикой развития и наличием значительного числа перспективных направлений.

    Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом Нур-Султана и муниципалитетом Аммана подписано в ноябре 2005 года. С тех пор между обеими столицами ведется обмен опытом и наработками в области урбанистического развития. Сотрудничество также сопровождалось взаимными визитами казахстанских и иорданских столичных градоначальников.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Внешняя политика Казахстана Иордания 30 лет Независимости Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге