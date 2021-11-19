Юбилей Жамбыла Жабаева стал большим праздником для народа - Актоты Раимкулова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как в стране в этом году отмечают 175-летний юбилей Жамбыла Жабаева, рассказали на конференции в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова выступила на международной конференции «Ұлы дала ақыны», посвященной 175-летнему юбилею Жамбыла Жабаева.

Напомним, в работе международной конференции «Ұлы дала ақыны», проходившей в историко-этнокультурном комплексе «Көне-Тараз», приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, аким Жамбылской области Бердыбек Сапарбаев, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, известные писатели, ученые нашей страны и Кыргызской Республики, а также жамбыловеды, депутаты и потомки акына. До начала мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику акыну. В фойе комплекса гости ознакомились с тематической выставкой, посвященной 175-летию Жамбыла Жабаева.

«Несомненно, 175-летие великого Жамбыла Жабаева является очень значимым культурным праздником для всего нашего народа, для всех поколений. И символично, что знаменательная юбилейная дата Жамбыла Жабаева совпала с 30-летием Независимости Казахстана. Проведение юбилея великого поэта, ставшего степным Гомером XX века, в этом году проходит по общереспубликанскому плану», - отметила Актоты Раимкулова.

Спикер добавила, что в общереспубликанский план по проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева включено 55 республиканских и 42 региональных мероприятий.

Официальное открытие юбилейных мероприятий состоялось 26 февраля в городе Нур-Султане, в новом здании театра К. Куанышбаева. Каждая область Казахстана активно участвует в юбилейных мероприятиях. Свой вклад вносят различные министерства и ведомства.

Так, Министерство иностранных дел обеспечило публикацию статей о жизни и творчестве Жамбыла Жабаева в средствах массовой информации Бельгии, Ирана, Италии, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Чехии, Египта, России, Великобритании и других стран. На официальных веб-сайтах загранучреждений Республики Казахстан размещены специальные тематические разделы с юбилейным логотипом. Избранные произведения поэта переведены на кыргызский язык, проведена презентация книги. В Турции прошла презентация стихов Жамбыла, организованная Международной организацией ТЮРКСОЙ.

Министерство культуры и спорта представило эскизы брендбука с единой символикой юбилея Жамбыла Жабаева, юбилейной почтовой марки с акционерным обществом «Казпочта». Министерство торговли и интеграции разработало поздравительную инфографику «175 лет Жамбылу».

Совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития организована трансляция музыкальных произведений по поэмам Жамбыла на железнодорожных рейсах.

В рамках научного исследования творчества поэта организован научно-практический круглый стол «Жыр алыбы» и «Творчество акына Жамбыла Жабаева в зеркале истории», издан сборник статей «Новый взгляд на Жамбыла». Выпущено 10 томов книг, посвященных творчеству Жамбыла Жабаева и его жизненному пути, этот сборник издан в 30 тысячах экземпляров и разослан по библиотекам республики. Министерство образования и науки готовит к печати полное академическое собрание сочинений Ж. Жабаева. Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова провел Международную научно-практическую онлайн-конференцию «Творчество Жамбыла - зеркало национальной духовности».

Национальный банк Республики Казахстан за счет собственных средств выпустил коллекционные монеты «Jambyl 175 JYL» из серии «Запоминающиеся события и выдающиеся люди». Выпуск коллекционных монет организован Национального банка.

В этом году казахстанским зрителям на официальном YouTube-канале «Казахфильма» представили фильмы «Жамбыл» 1952 года выпуска и «Джамбул» 1996 года выпуска. Показ фильмов проходил в открытом режиме на государственном и официальном языках.

Союз писателей совместно с акиматом Алматинской области подготовил 30 томов книг из серии «Жамбыл әлемі». Министерство культуры и спорта в рамках культурно-просветительского проекта «Ұлағатты Ұрпақ» опубликовало тематические занятия для 3 и 4 четверти 2020 - 2021 учебного года. Этот проект продолжился и реализуется в национальном проекте «Рухани жаңғыру».