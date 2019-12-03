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01.12.2019 17:00
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Юбилей великого Абая отметят во всех тюркоязычных странах
ОШ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта Казахстана Нуркиса Дауешов принял участие в 37-ом заседании министров культуры государств-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), которое прошло в городе Оше (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ».
Как сообщил на своей странице в Facebook Нуркиса Дауешов, в ходе встречи был представлен проект празднования 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая, который был единогласно поддержан участниками организации.
Кроме того, министры обсудили вопросы взаимодействия братских государств в сферах культуры и искусства. В ходе заседания культурной столицей тюркского мира в 2020 году был определен узбекский город Хива.
В заседании приняли участие генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Джаманкулов, замминистра культуры Казахстана Нуркиса Дауешов, замминистра культуры Азербайджана Рафиг Байрамов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпарслан, заместитель министра культуры Туркменистана Гурбанмурад Мырадалиев, вице-министр культуры Узбекистана Камола Акилова и другие.
Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая – необходимо отметить на достойном уровне.
В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.
«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.
30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».
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