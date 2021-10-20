АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Юбилей писателя Рахимжана Отарбаева отметили в Атырау. 19 октября одному из самых ярких и талантливых представителей казахской литературы исполнилось бы 65 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В честь дня рождения заслуженного деятеля Казахстана и в канун 30-летия Независимости в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова прошла презентация полного библиографического сборника творчества писателя. Эта книга стала первой, напечатанной в типографии, которая открылась при «Фонде культуры Рахимжана Отарбаева».

«В этот сборник вошли публикации художественных произведений, публицистика, очерки о жизни и творчестве писателя, пьесы, ранее не опубликованные в печатных изданиях, статьи, интервью из журналов, газет. Все произведения писателя опубликованы в алфавитном порядке», - рассказала руководитель фонда имени Р. Отарбаева, супруга писателя Сауле Отарбаева.

Заместитель акима области Бакытгуль Хаменова отметила значимость творчества писателя для всего казахского народа.

«Атырауская земля богата талантами. Один из них - Рахимжан Отарбаев, который родился в Курмангазинском районе. Выдающийся писатель, публицист, общественный деятель внес огромный вклад в продвижение казахской литературы. Произведения Отарбаева переведены на несколько языков мира. Его творчество действительно является духовным наследием для подрастающего поколения», - сказала Бакытгуль Хаменова.

Сын писателя Ермерей Отарбаев вручил традиционную стипендию имени Р. Отарбаева студентке 4 курса по специальности «Журналистика» Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Бибигуль Танатаровой. Она отличница учебы, сыграла главные роли в спектаклях по пьесам Р. Отарбаева «Новелла» и «Абай сот».