Юбилей отметила одна из главных сцен Караганды

11 Декабря 2022, 08:31

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дворец культуры горняков Караганды отметил 70-летие. В фойе гостей праздника встречали фигуры рабочих – копии тех, что установлены на крыше здания, и награды за годы работы – кубки и медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь юбилея на сцене ДКГ дали концерт. Перед его началом зрителям показали фильм об истории храма культуры, а затем чествовали ветеранов и действующих сотрудников.

«За 70 лет своего существования Дворец культуры горняков стал местом притяжения для жителей города всех возрастов», — отметил заместитель акима области Ербол Аликулов.

Он вручил работникам дворца почетные грамоты акима Карагандинской области, особо отличившиеся в профессиональном плане были награждены знаком «Мәдениет саласының үздігі».

«На нашем юбилее в контексте 70 лет мы хотели показать, какую работу проделал дворец, рассказать об его истории жителям города. Я очень рад, что мой труд отмечен знаком «Мәдениет саласының үздігі. В этом году уже 46 лет, как я работаю в сфере культуры. И это моя первая высокая награда. Вместе со мной награждены еще трое коллег. Всего в нашем дворце работают 116 человек, 70 процентов из них — молодежь», - отметил руководитель ДКГ Жарулла Акишев.

Также в день юбилея ансамбль ветеранов «Көзкөргендер» получил звание «Народный».

Гость вечера народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, обращаясь со словами поздравления к карагандинцам, сказала, что рада выступать на одной из лучших сцен страны.

«Я на сцене почти полвека. За эти годы раз 20 выступала на сцене Дворца культуры горняков. Караганда — любимый город. Всегда аншлаг, и всегда с такой добротой и любовью меня принимают. От всей души поздравляю с юбилеем одну из лучших сцен нашей республики», — сказала Роза Рымбаева.

Дворец культуры горняков — символ города Караганды. В 1940 году по проекту местных архитекторов Иосифа Бреннера и Якова Яноша было начато строительство ДК. В 1952 году здание было полностью введено в эксплуатацию. А уже 1983-м дворец приобрел статус памятника архитектуры.

Сегодня в ДКГ работают 25 творческих коллективов, три из них носят звание «Народный».