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Юбилей Независимости Казахстана необычно отметили в центре Праги

7 Августа 2021 17:23
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Юбилей Независимости Казахстана необычно отметили в центре Праги

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - В Праге при содействии Посольства Казахстана в Чехии, а также Клуба друзей Казахстана 7 августа была организована прогулка на теплоходе «Прага» по Влтаве, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

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Среди многочисленных приглашенных гостей были деятели искусств, представители средств массовой информации Чехии, чешские и казахстанские студенты.

В своей приветственной речи казахстанские дипломаты подробно ознакомили гостей с основными достижениями политического и социально-экономического развития страны за годы Независимости, а также проводимыми в настоящее время реформами, нацеленными на повышение уровня доверия граждан к государству.

На празднично украшенной палубе теплохода гостей встречали казахстанские студенты, одетые в национальные костюмы. Организаторами мероприятия были представлены красочно оформленные экспозиции и небольшая выставка, посвященная достижениям Казахстана за годы Независимости.

Казахстанские студенты подготовили музыкальный концерт, исполнив национальные мелодии на домбре.


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#МИД РК   #30 лет Независимости  
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