Юбилей композитора Роальда Топчевского отметили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау отметили двойной юбилей известного композитора, заслуженного деятеля культуры Казахстана Роальда Топчевского – 80-летие со дня рождения и 55-летие творческой и педагогической деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравить юбиляра пришли деятели культуры, поклонники его творчества, все кто неравнодушен к музыке. Роальд Борисович Топчевский – часть истории музыкального мира не только области, но и в целом Казахстана. На его произведениях выросло не одно поколение музыкантов. Глубина его знаний, педагогическое мастерство, владение пером и словом, композиторская деятельность вызывают огромное уважение и признание его как талантливого, высокопрофессионального музыканта.





Выражая слова признательности заслуженному деятелю культуры, аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что сегодняшний вечер показал насколько любят и ценят великого таланта. «Как сказал великий мыслитель казахского народа Абай: «Туғанда дүние есігін ашады өлең, Өлеңмен жер қойнына кірер денең», то есть мы приходим в этот мир с песней и уходим из этого мира с песней. Мы в той или иной мере соприкасаемся с музыкой, но среди нас есть люди, которые дарят нам эту атмосферу. Сегодня здесь собрались профессионалы и музыканты. В честь нашего юбиляра организован этот прекрасный вечер. Спасибо вам!» – сказал поздравляя юбиляра аким региона Нурлан Ногаев.

На протяжении многогранной творческой жизни Роальдом Топчевским написаны десятки вокально-хоровых сочинений, воспевающих жизнь, красоту, любовь, а также просторы родного края: «Родная песня», «Налево степь, направо степь» и многие другие.





Своим любимым жанром композитор называет песню. Такие как: «Урал», «Наш Гурьев», «Две реки», «Седой Урал», «Две сторонки-соседушки». Эти песни посвящены родному краю и известны далеко за его пределами. Широкой популярностью пользуются хоровые произведения композитора: «Песня об Атырау», «Просто так», «В небе тают облака», «Марш нефтяников». Многие произведения были исполнены на творческом вечере.