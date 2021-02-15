Юбилей и свадьбу проводили в столичном ресторане
Так, в ходе проверки в ресторане «Баксарай» по улице Балкантау два дня подряд проходили два мероприятия - в честь 50-летнего юбилея и свадьба.
Несмотря на действующий запрет, зал ресторана был полон гостей, которые не соблюдали карантинных мер. Более 80 приглашенных пели, танцевали и веселились на празднике, позабыв об ограничениях.
На следующий день в этом же заведении проходила пышная свадьба с приглашением гостей, которые спешно стали покидать торжество после визита мобильной группы.
В отношении нарушителей собранный материал направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что беспечное поведение со стороны владельцев заведений и посетителей ведёт к распространению заражения инфекцией и ставит под угрозу жизнь людей.