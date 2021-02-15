Юбилей и свадьбу проводили в столичном ресторане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За выходные мобильными группами в составе представителей столичного акимата, управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг и полицейских проверены более ста субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 10 заведений, нарушивших карантинный режим, среди которых рестораны, кафе-бары и магазины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так, в ходе проверки в ресторане «Баксарай» по улице Балкантау два дня подряд проходили два мероприятия - в честь 50-летнего юбилея и свадьба.

Несмотря на действующий запрет, зал ресторана был полон гостей, которые не соблюдали карантинных мер. Более 80 приглашенных пели, танцевали и веселились на празднике, позабыв об ограничениях.

На следующий день в этом же заведении проходила пышная свадьба с приглашением гостей, которые спешно стали покидать торжество после визита мобильной группы.

В отношении нарушителей собранный материал направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что беспечное поведение со стороны владельцев заведений и посетителей ведёт к распространению заражения инфекцией и ставит под угрозу жизнь людей.



