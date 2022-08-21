Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Юбилей Асанали Ашимова в Атырау отметили спектаклем «Тағдыр тақтасы»

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Августа 2022, 16:44
Юбилей Асанали Ашимова в Атырау отметили спектаклем «Тағдыр тақтасы»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Юбилей Асанали Ашимова в Атырау отметили спектаклем «Тағдыр тақтасы». Его представил театр «Жаңа ғасыр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном академическом театре драмы им. Махамбета Утемисова был показан спектакль «Тағдыр тақтасы». Постановка была приурочена к 85-летнему юбилею выдающегося актера театра и кино, народного артиста СССР, Героя Труда Казахстана, Асанали Ашимова. «Тағдыр тақтасы» - это история жизни и творческого пути Асанали Ашимова.

«В истории казахской культуры немало выдающихся личностей, которые стали для нас легендами. Не со всеми нам посчастливилось встретиться. Сегодня у нас такая возможность есть. Асанали Ашимов - это человек-легенда, он посвятил свою жизнь прославлению казахского искусства театра и кино. Поздравляю атырауских зрителей, которые всегда чтят и ценят культуру, с этим знаменательным моментом! Жизненный путь Асанали Ашимова полон нравственности, что важно прививать подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья и творческих успехов», - сказал глава региона Серик Шапкенов, поздравляя юбиляра.

Асанали Ашимов поблагодарил атырауцев за теплый прием.

«Искусство принадлежит народу, поэтому мой визит - это некий творческий отчет перед всеми, кто здесь собрался. Для нас нет большего счастья, чем уважение и аплодисменты зрителей. И это показатель того, что 85 лет я прожил не зря», - сказал Асанали Ашимов, поблагодарив актеров театра «Жаңа ғасыр» за игру.

Фото из открытых источников



Атырауская область   Культура   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус